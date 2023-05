Capitão Dudson Dõlla assume comando da 4ª Cia/Polícia Militar

O capitão Marciano Corsini, comandante há pouco mais de dois anos da 4ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Santo Antônio da Platina, subiu de patente e será major. Nesta terça-feira, dia 16, ele foi substituído pelo capitão Dudson Dõlla dos Santos. Os dois fizeram visita de cortesia ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Corsini vai trabalhar em Ivaiporã e Dõlla (o acento é fruto da origem alemã) assume agora o comando das PMs platinense, de Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Abatiá, Quatiguá, Joaquim Távora e Guapirama.

Tem 30 anos, casado com Juliana, é de Curitiba e está residindo em Jacarezinho. Torcedor do Athetico Paranaense, está animado com a importante função.

Manifestou satisfação em assumir o cargo e se colocou à disposição da população.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario