Atacarejo será aberto em janeiro: veja vídeo

Com quase 200 empregos diretos

O investimento de 40 milhões de reais no futuro Box Atacadista está sendo mantido após demolição e agora terraplenagem e fundação, na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina. O diretor de Engenharia, Oscar Hey informou à reportagem neste fim de semana que o objetivo de inaugurar no final do de 2025 pode ser atingido, porém a certeza mais consistente será em janeiro de 2026.

“Há pessoas pedindo oportunidades de empregos e detalhes sobre locação dos boxes…”, afirmou. Haverá sorveteria, lotérica, farmácias, entre outras. A obra será quase toda em pré-moldados.

Não será chamado de supermercado, embora também comportará essa característica. E sim, Box Atacadista. Um atacarejo( atacado e varejo).

Serão abertas 180 vagas diretas e cerca de 150 indiretos. A mão de obra é local/regional e comercializará alimentos da agricultura familiar.

Dos 13.500 metros quadrados do imóvel da Princesa do Norte, 8.500 foram comprados. Marca sólida no ramo de supermercados, possui 12 lojas varejistas, atacadistas, farmácias, posto de combustíveis e restaurante, em dez cidades: Apucarana, Arapongas, Astorga, Cornélio Procópio, Imbaú, Londrina, Mandaguari, Mauá da Serra, Sabáudia e Telêmaco Borba.

É tida como a sexta maior rede de supermercados do Paraná e a 21ª do sul do país.

A Sanches & Vecchiate iniciou suas atividades em 06 de julho de 1990(quase 35 anos). A loja pequena fundada com esforço e dedicação por Antônio Facioli Sanches e seus filhos Wilson e Waldir Vecchiate Sanches, recebeu o nome de Verona. Possui aproximadamente 1700 colaboradores.

Haverá 180 vagas de estacionamento numa garagem no primeiro andar de uma das estruturas a serem erguidas na área física projetada de quase dez mil metros quadrados na esquina das ruas Acácia e 24 de Maio com nove espaços para terceirizadas.

Um restaurante moderno e funcional será construído no interior do prédio, localizado na Vila Claro, proximidades da saída para Curitiba pela BR-153 e da igreja Matriz da Paróquia Santa Filomena, revitalizando o entorno.

Haverá a implantação de uma ferramenta de gestão e auditoria, para controle e monitoramento em tempo real das operações nos checkouts, permitindo a gestão da frente dos caixas para prevenir e identificar perdas, além de atender as diversas demandas do varejo.

Wilson Vecchiate Sanches, presidente do Grupo Verona, já visitou o Npdiario. Recorde:

https://npdiario.com.br/economia/grupo-anuncia-r-40-milhoes-em-santo-antonio-da-platina-assista/