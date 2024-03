Athetico chega aos 100 ANOS (VÍDEOS)

Maior patrimônio do clube, torcida vai comemorar durante todo ano de 2024

O Athletico lançou enfim as camisas oficiais que serão usadas ao longo de 2024, neste centenário do clube. Foram divulgadas duas versões: uma com as cores tradicionais e outra com dourado e preto. Segundo o Furacão, o dourado remete diretamente ao aniversário de 100 anos. Mais de 90% da torcida não gostou, mas muitos compraram pelo valor histórico.

De qualquer forma, é possível que outra versão seja lançada no início do segundo semestre.

Tido como o time que possui a torcida mais apaixonada e vibrante do planeta, a festa será principalmente na Arena da Baixada, Ligga Arena, Estádio Mário Celso Petraglia…

Abaixo, alguns exemplos da relação passional da torcida com o rubro-negro, ou, o El Paranaense, como é conhecido no mundo do futebol mundial.