Atleta platinense comemora 80 anos correndo amanhã

Pratica corrida diariamente na Cidade Joia e em outras cidades

O atleta José Ferreira de Andrade (fotos) será homenageado na manhã deste domingo, dia cinco, em Santo Antônio da Platina, onde reside há três décadas.

Haverá uma corrida com saída na frente da Yazaki do Brasil (Rua Arthur Celestino Silva, ao lado do Conjunto Vitória Régia). Amigos do esporte se reunirão para um longuinho (percurso de relativa curta duração entre 5 e 6 KM) em e na sequência previsto um lanche por adesão para festejar os 80 anos de idade.

Ele nasceu em Ilhéus na Bahia, era operário na capital paulista, e esteve várias vezes em eventos importantes como a Corrida Internacional de São Silvestre.

Integra a Acorrenorpi (Associação de Corredores do Norte Pioneiro).