Atletas da região se destacam no futebol

Laura e Isa são campeãs da Taça Integração



As atletas Laura Bueno atacante e Isabelly Cristina Emidio da Silva sagraram -se campeãs da primeira Taça Integração de Futebol Feminino, que aconteceu nos dias 08, 09 e 10 de março na cidade de Londrina.

Elas, que integram a equipe do Londrina Esporte Clube/Tsuru, atuaram contra as equipes do Galo Maringá, e times do Paraguai Argentina, convidados para competição que movimentou a cidade de Londrina neste final de semana.

Laura, atacante, ficou com artilharia da competição ao marcar 03 gols na competição. A adolescente que completará 15 anos, vem se destacando no sub 17. Iniciou sua carreira aos cinco anos no Centro de Treinamento do professor Pindoka em Ibaiti, hoje Nb Futebol, e busca sua carreira com muito foco, empenho e dedicação.

Para o professor Pindoka, que já revelou algumas atletas para futebol, é motivo de alegria e orgulho, “pois a Laura sempre foi destaque mesmo treinando entre os meninos, sempre manteve o foco na busca de seu sonho, e está no caminho certo, a prova disso é a conquista do título e artilharia já cedo em sua carreira”, ressaltou o profissional.

Isabely é de Santo Antônio da Platina e também mostra disciplina e talento.