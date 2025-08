Ato contra Lula, PT e o presidente do STF em S. A. da Platina: vídeo

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) realizaram neste domingo, dia três, uma série de atos pelo País em defesa do ex-presidente e com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula (PT), sob o mote “Reaja, Brasil”.

Em Santo Antônio da Platina, o começo foi no centro na praça Frei Cristóvão, de onde partiu para outros bairros e vias públicas, como na avenida Frei Guilherme (fotos e vídeo), com o hino nacional tocando e bandeiras verdes e amarelas tremulando.

O final ocorreu na avenida José Palma Rennó, onde foi feita uma oração e tocado novamente o Hino Nacional.

Para compensar a ausência do ex-presidente nas ruas, familiares integraram a manifestação em alguns estados. O objetivo é a anistia, para perdoá-lo das acusações de tentativa de golpe de Estado, entre outras.