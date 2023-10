Ator André Santi se apresenta HOJE na “Casa da Cultura”

Em show de Stand Up Comedy

Ideia Adesivos apresenta Show de Stand Up Comedy com André Santi. É neste sábado, dia sete, às 20 horas na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina.

Além de comediante, também é músico e ator, sendo que trabalha com Stand Up desde 2009, e já participou de programas grandes de rádio e TV, bem como integrou por um ano o elenco do “Programa Pânico”, na Rádio Jovem Pan.

Para adquirir ingressos, entrar em contato com:

– @ideiaadesivossap

– Diego (Alemão): https://wa.me/qr/EAYS3LFVKPVAA1 – 43 99977.0580

Ingressos pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/stand-up-com-andre-santi/2138548

INGRESSOS LIMITADOS.