Atrações PRO TORK Road Show se exibem

A Pro Tork Road Show promete radicalizar em três eventos neste fim de semana, dias 16 e 17 de dezembro. O Cigano Globo da Morte se apresenta no sábado, no Harley Fest, em Jurubatuba (SP). Já o Cachorrão Moto Show irá celebrar o encerramento do ano em sua cidade, Frutal (MG), também neste sábado.

E a Arte e Domínio estará no sábado, no Barra Moto Fest, em Barra do Chapéu (SP), e no domingo, no Natal Iluminado de Quitandinha (PR).

Sobre as equipes Pro Tork – O Cigano Globo da Morte traz o show tradicional dos circos. Com 23 anos de estrada, conta com pilotos treinados para manobras na esfera metálica. Eles já se apresentaram na Europa e Oriente Médio, além disso, é a equipe mais premiada de globo da morte da América do Sul.

Já o Cachorrão Moto Show, do atleta Wesley Rodrigues de Oliveira, consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia.

E a Arte e Domínio utiliza oito motos de 125 a 1000 cilindradas especialmente preparadas, sendo que seus quatro pilotos executam saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens. A participação do público torna o espetáculo ainda mais empolgante.