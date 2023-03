Atrações radicais Pro Tork animam o Sul neste fim de semana

Brenda Stunt Show estará em Vitor Meireles (SC) e Só Zerinho Moto Show em Viamão (RS)

Duas atrações radicais Pro Tork entram em ação neste domingo, dia 12 de março, na região Sul do país. Brenda Stunt Show irá agitar a Trilha Ecológica de Vitor Meireles (SC), enquanto a Só Zerinho Moto Show entrará em ação no Expobaixos, em Viamão (RS)

O espetáculo de Brenda é o único na modalidade wheeling protagonizado por uma mulher no Brasil. A jovem de 18 anos, que pilota desde os quatro, está pronta para demonstrar suas melhores manobras com motos de 100 a 1.000 cilindradas, com direito a uma minimoto Pro Tork e a uma Yamaha XJ6. Será às 15h, com entrada franca.

Já a Só Zerinho é composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart com motor de CRB 1000RR, BMW de drift, um Gol que anda sobre duas rodas e um caminhão de borrachão. Serão feitas diversas apresentações ao longo do domingo, com ingresso a R$ 27,50.

As atrações radicais Pro Tork têm o apoio da Sportbay.