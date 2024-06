Atrações radicais Pro Tork entram em ação

Equipes de manobras radicais no Distrito Federal, Paraná e São Paulo

As atrações radicais que compõem a Pro Tork Road Show se preparam para apresentações em três estados diferentes nos próximos dias. Entre sexta-feira (21) e domingo (23), a J99 mostrar o melhor do motocross estilo livre no Circuito Nacional Adrenalina, em Sobradinho (DF).

Já no sábado e no domingo, o Air Show entra em ação no Umuarama Air Show, na cidade paranaense que dá nome ao evento. E no domingo, o Cachorrão demonstrará manobras de wheeling no Domingo Show, que acontece em Mirandópolis (SP). Quem curte emoção e adrenalina não pode perder!

Sobre as equipes Pro Tork

A J99 é a equipe oficial de Gilmar “Joaninha” Flores, o principal piloto de motocross estilo livre do país. Ela conta com diversos atletas, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras radicais. Ambos são especialistas no backflip – um giro completo com a motocicleta para trás.

Douglas Lourenço é o responsável pelo espetáculo da Air Show, com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. O piloto é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas. Sua apresentação leva cerca de 20 minutos, com Looping, Parafuso, Voo Invertido e muito mais.

E o Cachorrão Moto Show, do atleta Wesley Rodrigues, consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia.