Atrações radicais Pro Tork entram em SP e SC

Em Balneário Camboriú e Sorocaba

O fim de semana vem chegando e já é possível ouvir os motores da Pro Tork Road Show roncando. As equipes se dividem para agitar dois eventos em estados diferentes. A Arte e Domínio Moto Show se apresenta no sábado, no Speedway, em Balneário Camboriú (SC). Já o Cigano Globo da Morte estará durante todo o fim de semana, no Meatstock Brasil, em Sorocaba (SP).

Sobre as equipes Pro Tork

A Arte e Domínio utiliza oito motos de 125 a 1000 cilindradas especialmente preparadas, sendo que seus quatro pilotos executam saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens. A participação do público torna o espetáculo ainda mais empolgante.

O Cigano Globo da Morte traz o show tradicional dos circos. Com 23 anos de estrada, conta com pilotos treinados para manobras na esfera metálica. Eles já se apresentaram na Europa e Oriente Médio, além disso é a equipe mais premiada da modalidade na América do Sul.