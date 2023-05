Atrações radicais Pro Tork se apresentam em diversos estados

São Paulo, Paraná e Santa Catarina terão eventos agitados

O fim de semana promete ser de muita emoção e adrenalina com três atrações radicais Pro Tork. A Air Show estará no Encontro de Paraquedismo de Pederneiras (SP), com demonstração no domingo, às 16h30. Leandro Sekko fará diversas apresentações na Feira Mundo Bike, em Curitiba (PR). E a Arte e Domínio Moto Show também entrará em cena algumas vezes no Brusque Motorcycle, em Busque (SC).

Douglas Lourenço é o piloto responsável pelo espetáculo radical da Air Show, com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. O piloto é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas. Sua apresentação leva cerca de 20 minutos, com Looping, Parafuso, Voo Invertido e muito mais.

Sekko é atleta de wheeling bike, conhecido pelo recorde mundial de empinar bicicleta, um total de 12h01min06seg ininterruptas. Suas demonstrações contam com cerca de 20 minutos, mostrando um pouco de como foi a conquista desta importante marca no ano de 2017, além de toda sua habilidade em outras acrobacias.

Já a Arte e Domínio utiliza oito motos de 125 a 1000 cilindradas especialmente preparadas, sendo que seus quatro pilotos executam saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens. Efeitos especiais e a interação com o público tornam o espetáculo ainda mais empolgante.