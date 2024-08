Atrações radicais Pro Tork se apresentam em 3 estados (assista)

O fim de semana vem chegando e já é possível ouvir os motores da Pro Tork Road Show roncando. As equipes se dividem para agitar diversos eventos em estados diferentes.

No sábado, a Arte e Domínio promete radicalizar no Encontro de Motociclistas de Paranaguá (PR), enquanto o Cachorrão marca presença no Moto Giro, em São José do Rio Preto (SP). E no domingo, a Só Zerinho estará no Moto Fest, em Rio Grande (RS), e a Air Show no Brasileiro de Motocross, em Ponta Grossa (PR).