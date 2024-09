Atropela boi com moto e se machuca em Santo Antônio

Na noite de sexta-feira na PR-092

Aconteceu acidente no KM 341 da PR-092 às 20h40m de sexta-feira, dia 13, em Santo Antônio da Platina.

Uma Honda/CG 160 (placa de SAP) atingiu um boi.

O rapaz de 24 anos, com ferimentos, encaminhado ao Pronto Socorro.

Conforme dados colhidos no local trafegava o veículo único pela via estadual no sentido Entroncamento da BR 153 a Barra do Jacare e ao atingir o Km 344, atropelou um animal bovino que no momento cruzava a rodovia.

Veículo recolhido por pendências administrativas.

Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência.