Acidente na PR-435

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu nesta segunda-feira (06) acidente com vítima fatal na PR-435.

Os dados colhidos no local informaram que um Fiat Fiorino (placas de Curitiba) trafegava pela rodovia no sentido de Congonhinhas à Ibaiti, quando no Km 45 atropelou um pedestre que cruzava a pista.

A vítima foi a óbito no local e estava sem documentos.

Aguarda-se a identificação pelo IML(Instituto Médico Legal).