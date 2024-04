Bovino morreu na madrugada desta terça-feira



Nesta terça-feira, dia oito, de madrugada, ocorreu acidente na PR-092, em Siqueira Campos.

Um caminhão, de Carlópolis, trafegava pela Rodovia, conduzido por homem (44 anos), no sentido de Wenceslau Braz a Siqueira Campos. No Km 281 atropelou um animal, cujo impacto foi inevitável e resultou na morte do bovino.

O animal possuía identificação, sendo então acionada a Defesa Civil para removẽ-lo para as margens da rodovia.