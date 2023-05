Atunorpi marca presença na 16ª EXPOCATÓLICA

Presença na feira ajuda promover turismo religioso no Norte Pioneiro

A Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná – Atunorpi, marcou presença na 16ª edição da ExpoCatólica, a principal feira de produtos e serviços voltados para a Igreja Católica no Brasil. Representando a entidade, o presidente Welington Trautwein Bergamaschi esteve presente no evento, que contou com mais de 200 expositores, personalidades católicas, eventos simultâneos, cantores renomados e visitantes de todas as regiões do país. A feira aconteceu de 18 a 21 de maio de 2023, no PRO MAGNO – Centro de Eventos, próximo à marginal Tietê, na cidade de São Paulo.

Com uma diversidade de expositores que abrangiam os mais variados segmentos da Igreja, como livros, artigos religiosos, materiais litúrgicos, móveis e equipamentos, além de arquitetura, tecnologia da informação (TI) e arte sacra, a ExpoCatólica proporcionou aos participantes uma experiência enriquecedora. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas tenham prestigiado o evento ao longo dos quatro dias.

Promovida pela Promocat – Promotora Católica, a ExpoCatólica contou com dois espaços distintos. Um deles foi dedicado às vocações, que desempenham um papel fundamental na dinâmica da Igreja de Cristo. Já o outro espaço foi destinado ao turismo religioso, buscando reforçar a fé, a história e a tradição católica.

Além da exposição, a feira também sediou os Congressos de Gestão Eclesial, organizados pela Revista Paróquias e Catequistas Brasil. Esses congressos reuniram bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos e leigas engajados nas diversas pastorais da Igreja, proporcionando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências.

A participação da Atunorpi na ExpoCatólica reforça o compromisso da entidade com o desenvolvimento do turismo religioso na região Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná. A associação tem como objetivo promover a visita a igrejas históricas, santuários e outros locais sagrados, contribuindo para a valorização da fé e da cultura local.

A Atunorpi aproveitou a oportunidade para destacar a Rota do Rosário, um importante projeto turístico-religioso que engloba 15 santuários distribuídos nos municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná. Essa rota sagrada tem como objetivo proporcionar uma experiência única aos fiéis, permitindo-lhes visitar e conhecer cada um desses santuários, que possuem uma relevância histórica e espiritual significativa.

“Estamos extremamente honrados em participar da feira e representar a Atunorpi neste importante evento para a Igreja Católica no Brasil. A feira é uma oportunidade única para promover o turismo religioso e valorizar a rica história e tradição da nossa região. Estamos comprometidos em fortalecer a fé e proporcionar experiências enriquecedoras para os visitantes, incentivando a visita a igrejas históricas, santuários e outros locais sagrados”, disse Wellington.

A Atunorpi, em parceria com as comunidades locais, têm trabalhado arduamente para promover e melhorar cada vez mais a Rota do Rosário, tornando-a ainda mais uma atração turística de destaque no Paraná e no Brasil. A participação na ExpoCatólica foi uma oportunidade valiosa para compartilhar essa iniciativa e convidar os visitantes a explorarem a beleza e a espiritualidade dos santuários da Rota do Rosário.

A 16ª edição da ExpoCatólica foi uma oportunidade única para os participantes conhecerem as novidades e tendências do mercado católico, além de fortalecerem sua fé. Com a presença do presidente da Atunorpi, Welington Trautwein Bergamaschi e demais expositores e visitantes, a feira consolidou-se como um importante evento para a comunidade católica brasileira.