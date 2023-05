Autor de roubo é preso em Santo Antônio da Platina

Roubou açougue

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, nesta quarta-feira (17) atendeu ocorrência envolvendo roubo no Centro da cidade.

A solicitação era de que o Discaluz havia sido roubado. Em contato com envolvidos, relataram que o autor do crime entrou em uma funilaria, e pulou o muro dos fundos. Além disso, a PM contou com a ajuda da Farmácia do Romildo, que disponibilizou imagens do sistema de segurança para identificação do sujeito.

Uma fonte afirmou que o elemento era funcionário da oficina e anteriormente já havia sido visto em frente ao açougue, com as mesmas roupas utilizadas no momento do roubo.

Em revista na oficina, os policiais encontraram as vestimentas semelhantes às vistas em gravação. E o dono do estabelecimento contou que não estava presente quando o criminoso entrou e saiu pelos fundos, conforme relatado. Ainda foi apreendida na funilaria uma nota de 50,00 e uma de 2,00, com identificação de carimbo na nota de valor maior. Diante disso, o sujeito foi identificado e recebeu voz de prisão.

O autor e os apreendidos, simulacro de arma de fogo, celular, boné verde, jaqueta preta, calça jeans clara, máscara descartável, e 52,00 foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.