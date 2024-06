Avança obra da penitenciária em Ribeirão do Pinhal

Unidade contará com automação e tecnologia possibilitando melhor monitoramento e mais segurança

A construção da nova penitenciária estadual em Ribeirão do Pinhal teve mais uma etapa iniciada quarta-feira (12), com a concretagem das fundações. A unidade vai contar com automação e tecnologia, que possibilitará melhor monitoramento e maior segurança, dentro e fora do presídio. O investimento total da obra será de R$ 51,5 milhões.

Uma empreiteira de Cascavel venceu a concorrência pública.

O presídio é um local para presos provisórios, temporários, que respondem processos. Quando a sentença de condenação é determinada, eles são transferidos para uma Penitenciária.

A Penitenciária Estadual Ribeirão do Pinhal (PERP) terá área construída de 12.971,02 m2 em um terreno de 48.400,00 m2 e com capacidade para receber 800 detentos. Além das áreas de segurança, estão projetadas a construção de dois barracões para elaboração de canteiros de trabalho, inclusive de panificação e lavanderia. A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) participou da escolha do terreno, que foi doado pela prefeitura, localizada na PR-439, próxima ao trevo que liga Ribeirão do Pinhal à Abatiá e Santo Antônio da Platina. A opção levou em consideração o plano diretor municipal, a logística da segurança pública e a facilidade de atendimento ao cidadão. A execução e administração da obra é de responsabilidade da Diretoria de Edificações da Secretaria Estadual das Cidades (Secid). De acordo com a secretária das Cidades, Camila Mileke Scucato, a obra atende uma determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Essa é mais uma importante parceria entre a Diretoria de Edificações da Secid com a Sesp. É um trabalho que visa oferecer uma estrutura adequada da penitenciária, bem como proporcionar mais conforto para os profissionais que ali vão atuar e segurança para o cidadão”, disse. De acordo com a Sesp, a construção da penitenciária em Ribeirão do Pinhal vai facilitar também a transferência de presos de unidades carcerárias localizadas em outras comarcas da região, como Londrina, Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, entre outras. “A construção da nova penitenciária representa mais um investimento significativo do governador Ratinho Junior para a segurança pública. A unidade é uma demanda antiga que vai facilitar a custódia de pessoas privadas de liberdade de toda a região do Norte Pioneiro”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. O diretor de Edificações da Secid, Dan Felipe Rocha Drummond Ayub, explica que a obra tem todo acompanhamento da equipe de edificações. “Todas as etapas da obra são acompanhadas de perto pela equipe de edificações, visando sempre a qualidade e cumprimento dos contratos e são fiscalizadas até a entrega final às secretarias”. MAIS SEGURANÇA – A construção da penitenciária de Ribeirão do Pinhal faz parte de um investimento de mais de R$ 120 milhões na segurança pública do Paraná. Os recursos serão usados para projetos e obras, além da aquisição de armas e equipamentos. Coronel Hudson esteve em evento em Jacarezinho recentemente e defendeu a construção da penitenciária.

Vai abrir pelo menos 150 empregos diretos num primeiro momento.

O prefeito local, Dartagnan Calixto, declarou“estamos atuando para, na medida do possível, toda mão de obra ser da cidade”, disse, adicionando não haver possibilidade mais do prédio ser inviabilizado por alguma eventual ação judicial, nem com uma liminar, por exemplo.

