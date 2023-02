No Norte Pioneiro avançam editais de reforma de pontes

Região ganhará mais segurança e agilidade no transporte

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou em Diário Oficial eletrônico e no portal Compras Paraná o resultado da análise de preços de licitações para reforma de pontes, viadutos e galerias nas regiões Norte e Vale do Ivaí. Ao todo são 29 obras de arte especiais nesse pacote, um investimento previsto de R$ 23.650.709,46.

As duas participantes de cada edital foram classificadas para a etapa seguinte, a abertura de envelopes com documentos de habilitação, já marcada para o dia 1º de março, em auditório na sede do DER/PR em Curitiba, e com transmissão ao vivo pela internet no YouTube.

Serão 24 municípios beneficiados: Alvorada do Sul, Arapongas, Assaí, Borrazópolis, Centenário do Sul, Cruzmaltina, Florestópolis, Grandes Rios, Ivaiporã, Jaguapitã, Kaloré, Miraselva, Ortigueira, Pitangueiras, Porecatu, Primeiro de Maio, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Sertaneja, Telêmaco Borba e Uraí.

Entre as principais estruturas que serão reformadas, está a ponte interestadual do Rio Paranapanema (PR-323), em Sertaneja, que faz divisa com Florínea, em São Paulo, assim como a ponte do Rio Vermelho (PR-090), no limite entre Alvorada do Sul e Porecatu.

Em uma etapa mais avançada está a licitação para reforma de cinco pontes e um viaduto nos arredores de Ibaiti, no Norte Pioneiro. Nesta segunda-feira (13) o DER/PR realizou a abertura dos envelopes com documentos de habilitação das duas participantes classificadas, que agora serão analisados por comissão de julgamento do DER/PR.

Neste edital o orçamento estimado é de R$ 2.880.706,32, sendo os maiores investimentos destinados à Ponte Rio Laranjinha, em Figueira, e à Ponte Ribeirão Grande, em Pinhalão, ambas na PR-272, com cerca de R$ 1,2 milhão em reformas. Com elas serão, ao todo, 35 estruturas reformadas.

À FRENTE PARANÁ – As obras fazem parte de um pacote de 20 editais do governo estadual que está revitalizando 195 pontes e viadutos em todo Paraná, com investimento estimado de R$ 118 milhões. Esse é o maior programa de reformas de obras de arte especiais (OAEs) da história do Estado, sendo uma das iniciativas do À Frente Paraná, pacote bilionário de investimentos em infraestrutura em diversas regiões do Paraná.

Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança, como defensas metálicas, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, além de nova pintura, entre outros serviços.

As três licitações ocorrem por Concorrência Pública, na qual é declarada vencedora a proposta mais vantajosa para a administração pública e que tenha a documentação qualificada para contratação e execução das melhorias.

O edital de reforma de OAEs da região de Londrina é o maior do pacote, com investimento individual estimado de R$ 13.633.969,20.

A localidade de cada obra de arte especial pode ser conferida neste mapa.

CP 201/2022 SR Norte – ER Vale do Ivaí

Ponte Rio Imbauzinho, PR-340 no limite entre Ortigueira e Telêmaco Borba

Ponte Rio Bandeirante do Norte, PR-547 no limite entre Pitangueiras e Jaguapitã

Ponte Rio Ivaí, PR-457 no limite entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí

Ponte Rio Alonso, PR-451 no limite entre Cruzmaltina e Grandes Rios

Ponte Rio das Antas, PR-082 em Grandes Rios

Ponte Rio Branco, PR-535 em Rio Branco do Ivaí

Ponte Rio das Antas II, PR-535 em Grandes Rios

Ponte Rio Bom, PRC-466 no limite entre Kaloré e Borrazópolis

Passa Gado km 59,38, PRC-466 em Borrazópolis

Viaduto km 0,19, PR-444 em Arapongas

Galeria, km 22,84 PR-539 em Rio Bom

Galeria, km 4,00 PR-846 em Ivaiporã

Ponte sobre o Rio Arroio Grande, PR-340 em Ortigueira

CP 202/2022 SR Norte – ER Vale do Tibagi

Ponte Rio Centenário: PR-534 em Centenário do Sul

Ponte Córrego Alto: PR-534 em Centenário do Sul

Ponte Rio Paranapanema: PR-323 em Sertaneja

Ponte Rio Pirianito: PR-442 em Uraí

Ponte Rio Madrugada: PR-442 no limite entre Assaí e Uraí

Ponte Rio Capim: PR-450 em Porecatu

Ponte Rio Centenário, PR-450 em Centenário do Sul

Ponte Rio Primeiro de Maio, PR-437 em Primeiro de Maio

Ponte Rio Ribeiro PR-437 em Alvorada do Sul

Ponte Rio Gabriel Cunha, PR-445 em Londrina

Ponte Rio Taquara, PR-445 em Londrina

Ponte Rio Vermelho, PR-090 no limite entre Alvorada do Sul e Porecatu

Passa Gado PR-534, em Miraselva

Passa Gado PR-090, em Assaí

Passa Gado PR-537, em Florestópolis

Viaduto km 51,94, PR-445 em Londrina

CP 194/2022 SR Norte – ER Norte Velho

Ponte Rio Barra Grande, PR-090 – no limite entre Curiúva e Sapopema

Ponte Rio Laranjinha, PRC-272 – Figueira

Ponte Ribeirão Grande, PRC-272 – Pinhalão

Ponte Rio Engano II, PR-436 – Ibaiti

Ponte Rio das Cinzas, PRC-272 – Tomazina

Viaduto Ferrovia km 213,33, PR-090 – Ventania