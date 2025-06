Avanças obras de NOVA PADARIA

No centro da Cidade Joia

Na esquina da rua Tiradentes e avenida Oliveira Motta está sendo construído um empreendimento comercial moderno e ousado, no centro de Santo Antônio da Platina(fotos). O projeto é para a futura padaria/lanchonete (ilustração)..

A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2026 e já vem atraindo a curiosidade de muitos.

Foi uma negociação feita pela Villani Imóveis na modalidade BUILT TO SUIT (BTS) Construído para servir. Onde o proprietário do terreno faz a construção no perfil que o futuro inquilino deseja.

Mais detalhes em breve.