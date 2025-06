Avanço tecnológico na Saúde (assistam)

A Prefeitura começará a partir do dia 23 de junho, a implantação do sistema digital de agendamento de consultas médicas e odontológicas por meio do aplicativo “Mais Saúde Cidadão”. A novidade faz parte do projeto “Moderniza SAP”, que integra a informatização dos serviços públicos de saúde no município.

O sistema é desenvolvido pela empresa IDS Software e Assessoria, de Pato Branco ( cidade de 96 mil habitantes do Sudoeste Paranaense) funcionará tanto em celulares quanto em computadores. A nova ferramenta visa facilitar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária, oferecendo maior praticidade e agilidade no agendamento.

O projeto piloto será implantado inicialmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Sete e na Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família (UAPSF), localizada no antigo Centro Social Urbano. Após a fase de testes e avaliação dos resultados, a proposta é estender o serviço para as demais UBSs do município: Vila Ribeiro, Vila Claro, Vitória Régia, Santa Terezinha, Álvaro de Abreu, Rural Platina e Monte Real.

Segundo a secretária, a iniciativa visa modernizar os processos, melhorar a experiência dos usuários e oferecer mais autonomia aos pacientes. “Nosso objetivo é ampliar as opções de agendamento e facilitar a vida dos usuários e seus familiares, que também poderão acompanhar o processo online. Importante reforçar que o agendamento presencial continuará disponível para quem preferir”, afirmou.

A secretária também destacou que a implementação do sistema não gerou custos adicionais ao município, uma vez que a ferramenta já está prevista no contrato com a empresa IDS. “Estamos apenas colocando em prática um recurso que já estava disponível, mas ainda não havia sido ativado”, completou.

Para utilizar o aplicativo, os usuários deverão comparecer presencialmente à UBS da Vila Sete ou à UAPSF munidos de CPF e comprovante de endereço atualizado, para atualizar o cadastro e obter a senha provisória de acesso. Após essa etapa, será possível acessar a plataforma digital por meio do site “Portal Mais Saúde Cidadão” ou pelo aplicativo disponível gratuitamente na Google Play (Android) e na Apple Store (iOS).