Baladinha Rural agita Norte Pioneiro/vídeos

Será neste sábado na boate Seven em Siqueira Campos

Exclusivo: Imperdível. a Baladinha Rural: Um Show de Música Inesquecível acontecerá em Siqueira Campos Seven. realização A41 Eventos.

Prepare-se para uma experiência única e empolgante! A cidade de Siqueira Campos está prestes a receber um evento extraordinário: a Baladinha Rural. Neste sábado, dia cinco , a energia contagiará a todos, proporcionando momentos de pura diversão e entretenimento.

Com uma estrutura incrível, o local será transformado de uma maneira que vocês nunca viram, com luzes vibrantes, palco imponente e um som de qualidade, garantindo que os espectadores se entreguem à atmosfera contagiante do evento.

Ao longo de mais de dez horas de show, o público terá o privilégio de assistir a apresentações espetaculares de artistas renomados. O aclamado MC Jottape trará o melhor do funk, fazendo todos dançarem ao ritmo contagiante de suas músicas.

Além disso, as duplas sertanejas Jhennifer Lopes e Thiago, Dani e Gabriela, Charles e William, Edo e Felipe e Matheus Xavier prometem encantar a plateia com suas vozes marcantes e repertórios envolventes.

A Baladinha Rural representa a oportunidade de vivenciar momentos de alegria e união, onde amigos e familiares se reunirão para celebrar a música em meio à atmosfera acolhedora da cidade de Siqueira Campos.

Então, marque essa data em seu calendário, pois a Baladinha Rural será o evento do ano, uma festa que ficará gravada na memória de todos os presentes. Venha viver essa experiência única e deixe-se envolver pela energia contagiante da música! Venha para Baladinha Rural.

Endereço: SEVEN | RODOVIA PR 092 – KM 272,8, SIQUEIRA CAMPOS

Informações e Reservas : (41) 9 9934-0442

Instagram: @a41eventos

