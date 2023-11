Balanço Operacional da Operação Finados

Nas rodovias estaduais do Paraná

Entre os dias 1º e 6 de novembro 2023, foi realizada a Operação “Finados” em todo estado do Paraná, por intermédio do Batalhão de Polícia Rodoviária.

Durante a operação foram intensificadas as fiscalizações de trânsito, focando principalmente, no combate ao excesso de velocidade, por intermédio de operações com aparelho radar e também, ao consumo de bebida alcoólica vinculada a condução de veículos, por intermédio de operações de fiscalização com aparelho de etilômetro. Além disso, as equipes estiveram atentas aos desastres nas rodovias, visando a desobstrução e sinalização de locais com alagamentos, desmoronamentos e deformidades nas pistas.

E como resultado da operação, foram obtidos os seguintes números:

5.727 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade; 2.692 veículos abordados e 1.885 autos de infração de variados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que 16 desses autos foram lavrados por embriaguez ao volante e 6 destes ainda foram presos pelo crime de embriaguez. Somente em uma operação com o aparelho radar, no dia 1º de novembro, na PR 445, em Londrina, em um período de 2 horas, foram flagrados 315 veículos em excesso de velocidade. A maior velocidade registrada nesta operação em Londrina foi de 116 km/h, sendo que a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.

Além disso, no combate aos crimes em rodovias, também foram obtidos resultados expressivos, com apreensões de entorpecentes e contrabando, destacando-se a apreensão de 700 quilos de entorpecente ocorrida na cidade de Santa Helena, no dia 4 de novembro. Ao todo foram 1.311 quilos de entorpecentes apreendidos neste feriado.

Mesmo com a intensificação do policiamento nas rodovias neste período foram registrados 56 acidentes com 39 feridos e 13 mortos, não havendo comparação com o mesmo período do ano anterior, pois em 2022 não tivemos o feriado prolongado como neste ano.