Balanço operacional da PRE na Operação Corpus Christi 2024

Nas Rodovias estaduais do Paraná

Entre os dias 29 maio e 03 de junho o Batalhão de Polícia Rodoviária realizou a Operação Corpus Christi em todo Estado do Paraná.

A operação focou na intensificação das fiscalizações de trânsito, com especial atenção no combate ao excesso de velocidade e ao consumo de bebidas alcoólicas por motoristas.

O balanço operacional obtido durante o feriado prolongado teve resultado positivo em relação às imagens de radar capturadas, 9.196 enquanto que no mesmo período do ano passado foram 4.519, um aumento significativo de 103%. Também houve um aumento de 32% no número de testes etilométricos realizados, de 1.312 para 1.734 se comparado ao ano anterior.

Destes condutores que realizaram o teste, 26 (vinte e seis) foram notificados por conduzir o veículo sob a influência de álcool e 07 (sete) foram presos conforme prevê o Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É importante citar que o número de sinistros teve redução de 11%, assim como o de óbitos, de 12 para 05, redução de 58% em comparação ao feriado prolongado do ano de 2023.

Destacam ainda os resultados obtidos na parte criminal: 491 quilos de entorpecentes, mais de 10 mil maços de cigarros, além de outros produtos de contrabando e descaminho. A operação foi bem-sucedida, com importantes apreensões que contribuem para a redução da criminalidade e aumento da segurança viária dos usuários das rodovias estaduais do Paraná.