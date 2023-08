Ballet profissional e gratuito amanhã na Casa da Cultura/SAP

Na Casa de Cultura Platinense em dois horários: às 15 e às 19 horas

Quase ao final de uma turnê que tem passado por dez municípios do Paraná com “Bora!”, um dos espetáculos de maior sucesso de sua trajetória de 30 anos, a companhia oficial de Londrina chega a Santo Antônio da Platina.

As apresentações têm entrada gratuita e acontecem nesta terça-feira, dia 22, na Casa de Cultura Platinense (Av. Coronel Oliveira Mota, 815), às 15 e às 19 horas, com retirada de ingressos no próprio dia 22 na bilheteria. A classificação indicativa é livre e o tempo de duração é de 40 minutos. “Bora!” estreou em 2022 com coreografia assinada pelo goiano Henrique Rodovalho, um dos nomes mais expressivos da dança contemporânea brasileira.

A circulação pelo Paraná conta com apoio exclusivo da Copel em projeto aprovado no Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Paraná. A realização é da Funcart – Fundação Cultura Artística de Londrina e da Prefeitura Municipal de Londrina/Secretaria Municipal da Cultura, com apoio cultural do Festival de Dança de Londrina, da marca Vivit – Vista e Dance e da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina.

“Bora!” é animado por música eletrônica e parece nos arrastar por uma sequência de fotografias cinéticas que revelam com ironia e irreverência a fragilidade das relações humanas no século XXI, entre o desejo de pertencimento e a necessidade de manter a individualidade. Assim, na coreografia, é possível identificar o “efeito manada” das redes sociais, que, ao mesmo tempo que garantem o sentimento de integração com grupos de pensamento parecido, é o ambiente da solidão, dos cancelamentos, das bolhas e dos haters. A interjeição que dá título à obra é um chamado jovem e alegre para avançar, para ir adiante. Entretanto, este progresso precisa ser uma ação consciente, já que a pós-modernidade é tempo de fim das utopias e de relações líquidas.

O cenário, assinado por Henrique Rodovalho e por Renato Forin Jr., levará ao palco montado na Casa de Cultura estruturas de led que evocam um vazio branco espelhado e a imensidão do espaço virtual, como se os dez bailarinos dançassem sobre uma grande tela. Num átimo, os limites deste quadro se quebram e os movimentos dos bailarinos contornam os leds que flutuam em outro não-espaço – o da nuvem.

Em contraste à dimensão espacial asséptica, os figurinos de Cássio Brasil trazem cores quentes, entre o ocre e o alaranjado, que apelam para a sedução do calor humano. Como são típicos da linguagem de Rodovalho, os movimentos exploram curvas sinuosas do corpo, destacam quadris e braços, jogam com contrastes de velocidade e trabalham a interpretação sarcástica do semblante dos bailarinos.

“A receptividade do público ao novo espetáculo do Ballet tem sido muito grande, porque ele gera identificação nas pessoas. É possível reconhecer ali muitas cenas do nosso cotidiano, que está dividido entre o real e o virtual. É um espetáculo jovem, com movimentos que lembram a dança urbana, muito em voga na rede social, com luzes de LED e música eletrônica. Vai ser uma grande alegria passar por estas cidades paranaenses e convidar mais gente a entrar na dança – Bora! é um convite”, destaca Marciano Boletti, diretor e ensaiador do Ballet de Londrina.

A companhia conta com direção de produção e assistência de direção de Danieli Pereira. O elenco é formado pelos dançarinos Alessandra Menegazzo, Ariela Pauli, Higor Vargas, Ione Queiroz, José Villaça, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Peter Levi, Viviane Terrenta e Wesley Silva.

Serviço:

Bora!

Ballet de Londrina (Londrina)

Quando: dia 22 de agosto (terça-feira),

Horários das sessões: 15 e 19 horas

Local: asa de Cultura Platinense (Av. Coronel Oliveira Mota, 815)

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita