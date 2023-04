Bancada recebe cooperativas do Paraná em Brasília

Apresentaram demandas do setor aos deputados federais

Em reunião nesta semana na Câmara dos Deputados, representantes de pelo menos 20 cooperativas do Paraná, dos mais diversos setores, apresentaram as necessidades do setor aos deputados federais do estado.

Com a presença do presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, o encontro foi capitaneado pelos deputados federais do Progressistas Pedro Lupion (fotos) e Tião Medeiros, e ocorreu no dia seguinte ao lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo em 2023, ocorrido em Brasília, realizado pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).

Além deles, marcaram presenças o senador Sérgio Moro e os deputados federais Dilceu Sperafico, Luis Nishimori, Sérgio Souza, Reinhold Stephanes, Rodrigo Estacho, Deltan Dallagnol, Tadeu Veneri e Zeca Dirceu.

#Somoscoop – Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion destacou a importância de haver representantes de diversos setores da economia no encontro, não apenas do setor agropecuário.

“A presença das cooperativas ajuda-nos a explicar como funcionam os processos, tramitações de projetos e negociações, além de fortalecer essa proximidade entre nós”, afirmou o deputado.

Representante do cooperativismo, Lupion ressaltou que acompanha a evolução e o crescimento do setor. “Para cada um de nós da bancada é um orgulho imenso quando vemos uma cooperativa paranaense despontando, seja ela do agro ou não. A gente tem visto essa força e essa metodologia de organização expandindo os limites do nosso estado”.

Bitributação – Os parlamentares ouviram as preocupações dos representantes do cooperativismo paranaense. Uma das principais dizia respeito à reforma tributária, um dos principais itens da Agenda Institucional do Cooperativismo.

Para o setor, a fim de garantir que os produtos e serviços permaneçam com preços acessíveis, é necessário garantir a neutralidade fiscal com o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. A regulamentação deste dispositivo, previsto na Constituição, é de suma importância para evitar a bitributação de cooperados e cooperativas.