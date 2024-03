Banda Rancore: show PARA JACAREZINHO

Banda de São Paulo retorna para turnê nacional

Dez anos depois de seu último show em Jacarezinho, uma das bandas de hardcore mais aclamadas do Brasil retorna à Jacarezinho para tocar grandes clássicos da carreira reencontrar diversos amigos e fãs que tornaram essa cidade muito especial para o vocalista Teco Martins e todos os integrantes da banda. O show será dia 24 de março, domingo, a partir das 16h no palco do Centro de Eventos de Jacarezinho-PR. Veja abaixo o vídeo convite do vocalista para o show na cidade.

A banda entrou em um hiato há 7 anos e agora está realizando a Turnê Relâmpago para, depois de tantos anos, reencontrar o público com seus sucessos. Com álbuns clássicos na cena, desde ‘Yoga, Stress e Cafeína’ (2006) e o aclamado ‘Liberta’ (2008) até seu último lançamento de estúdio, o potente ‘Seiva’; (2011), a banda coleciona hits como ‘Jeito Livre’ que marcou presença na MTV Brasil, e a música ‘Mãe’, que fez parte da trilha sonora de “Malhação” na Rede Globo.

O grupo, que nasceu em São Paulo-SP, está há 23 anos na estrada levando sua sonoridade única por todo o Brasil, com influências que vão do rock alternativo até o punk rock e hardcore. A banda é formada por Teco Martins (Vocal), Candinho Uba (Guitarra), Gustavo Teixeira (Guitarra), Rodrigo Caggegi (Baixo) e Ale Iafelice (Bateria).

A história com Jacarezinho já é de longa data. O vocalista, por exemplo, já se apresentou em Jacarezinho com seu projeto solo e 3 vezes com o Rancore, levando mais de 700 pessoas no último show, que aconteceu em 2014.

Antes de Jacarezinho, a banda faz show também em Londrina, dia 23 de março, cidade da produtora Hard Produções, que é responsável pela turnê no norte do Paraná.

SERVIÇO

⚡Rancore em Jacarezinho – Turnê Relâmpago⚡

– Local: Centro de Eventos

⏰ Dia 24|03 (domingo), a partir das 16h

Classificação: +18

Permitido a entrada de menores apenas se acompanhados ou com autorização assinada e autenticada de seu responsável legal.

Clique no link e garanta seu ingresso: https://eventou.com.br/event/1968