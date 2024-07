Bandeirantes entrega MAIOR escola do NP

Escola Santa Terezinha

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou que a cidade de Bandeirantes entregou no fim de semana a maior estrutura municipal de ensino do Norte Pioneiro: a nova Escola Santa Terezinha, destruída por um incêndio ainda em 2016.

“Escola é vida, informação, conhecimento e cidadania. E na escola pública, como a Escola Santa Terezinha, estuda as crianças de todos os segmentos. A reconstrução da escola envolve a todos, mas com grande empenho do prefeito Jaelson Matta. É a melhor marca de seu governo e a maior escola da região”, disse Romanelli que acompanhou a inauguração do estabelecimento nesta sexta-feira.

A nova escola vai atender 500 alunos na volta das férias em julho. A reconstrução, um investimento de R$ 4 milhões, levantou novamente as 12 salas de aula, laboratório, sala de informática, sala do grêmio, biblioteca, auditório, vestuário e quadra de esportes. “É uma grande e magnífica estrutura. Qual a criança que não vai querer estudar numa escola deste porte, uma escola modelo? Vencemos um desafio grande, apesar de um levar um bom tempo, mas entregamos hoje a melhor escola municipal da região, num trabalho forte e dedicado do prefeito Jaelson Matta”, destacou Romanelli.

A instituição não apenas oferece um ambiente de aprendizado moderno e seguro, mas também simboliza a resiliência da comunidade, erguendo-se no mesmo local onde, em 17 de dezembro de 2016, um incêndio devastador destruiu a estrutura anterior, poupando apenas a imagem de Santa Terezinha, uma pequena estatueta de gesso com aproximadamente 20cm de altura.

A Escola Santa Terezinha oferece a educação infantil e fundamental e está localizada na Vila Moretti, na área central de Bandeirantes. “A educação é o investimento mais poderoso que podemos fazer. Hoje, não estamos apenas inaugurando um prédio; estamos abrindo portas para o futuro de centenas de jovens. A Escola Santa Terezinha é um símbolo de esperança e um compromisso com a educação que permanecerá no coração de nossa comunidade”, afirmou o prefeito Jaelson Matta (Podemos).