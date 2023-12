Bandeirantes : reconstrução de pontes reinicia

Administração refez 20 pontes rurais e planeja conclusão de mais sete

A Prefeitura de Bandeirantes realiza na passagem de ano 2023/2024 a recuperação e reconstrução de sete pontes no município, sendo uma delas, urbana, à Rua José Yves de Souza, ligação do centro à pedreira. As demais são nos bairros: Água da Divisa, Cabiúna (assentamento), Monte Belo, Novo, Quatro Encruzo e Taboleta.

Nessas pontes, a exemplo do que vem ocorrendo nos outros pontos, os trabalhos serão realizados com mão de obra própria prefeitura, o que reduz sensivelmente os custos.

Para essas sete pontes, a equipe da prefeitura responsável pelo planejamento das obras, projetou a colocação de aduelas de concreto. Peças quadradas pré-moldadas com encaixe, e que são utilizadas nos sistemas de drenagem, vias urbanas, rodovias, aeroportos, canalizações de córregos e pontes. O sistema proporciona rapidez, segurança, durabilidade e economia da obra. Estima-se que o custo total atinja R$ 591 mil.



PONTE DA RUA JOSÉ YVES DE SOUZA

Os trabalhos de reconstrução da ponte sobre o Ribeirão das Antas, à Rua José Yves de Souza, de acordo com João Guin Filho, Secretário de Agricultura e Pecuária, responsável pela coordenação dos trabalhos nas pontes, serão utilizadas 36 aduelas de concreto de 3,00 x 3,00 metros.

O projeto prevê o aumento de 9,5 para 27,00 m2 a área de vazão, ou seja aproximadamente o triplo da capacidade de vazão de água pelo local e a previsão é de estar finalizada nos primeiros meses de 2024.