Bandidos invadem e roubam casa em SAP

Homem ficou trancado dentro de residência

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência de roubo agravado na Vila Claro, nesta terça-feira, 15.

O solicitante relatou ter sido vítima de um roubo. Informou que estava chegando em sua residência com seu caminhão e ao estacionar o veículo foi surpreendido por dois indivíduos e destacou suas características. Ressaltou também que eles portavam revólver, aparentando ser do calibre .38.

Na sequência, anunciaram o assalto perguntando-lhe sobre sua arma de fogo, dando a entender que sabiam da existência dela com a vítima.

Em todo o momento os criminosos faziam ameaças, inclusive apontavam o revólver em direção da sua cabeça para que não tentasse alguma reação.

Após invadirem a residência, trancando-o em seu quarto enquanto procuravam e encontraram alguns objetos, entre eles: 2 litros de whisky, R$ 1.000,00, 2 jaquetas, 1 corrente de ouro com um crucifixo (avaliada em cerca de R$7.000,00), uma pulseira de ouro (avaliada em cerca de R$ 4 mil), 2 anéis de ouro e 1 pistola taurus calibre 9mm, na qual havia um carregador com 5 munições e 2 carregadores extras vazios. Salienta-se que após subtraírem os objetos, os autores do roubo se evadiram a pé em rumo desconhecido.

Após as informações relatadas pela vítima, que ficou trancada por mais de 1h no quarto, o fato foi repassado a rede para conhecimento e, realizado diligências no intuito de localizar os autores, porém não conseguiram.