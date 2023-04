Bandidos roubam chácara e fogem

Hilux e Corolla foram localizados em Fartura(SP)

Nesta quarta-feira, a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência de roubo agravado na Rodovia Benedito Lúcio Machado. O solicitante relatou que foi assaltado por três homens, os quais levaram uma camionete Hilux prata e um Corolla preto.

As Polícias Militares do interior paulista e a de Jacarezinho recuperaram ainda na tarde desta quarta-feira dois veículos levados pela manhã. Ambos abandonados num canavial.

Os dois estavam num canavial em Fartura (SP) no trecho entre Taguaí(SP).

O crime aconteceu por volta das sete horas quando os três sujeitos, em posse de 02 pistolas e utilizando touca, deram voz de assalto. Eles renderam a vítima e sua esposa, após, entraram na residência e as amarram dentro de um quarto, reviraram todos os pertences e levaram um 01 DVR que é utilizado para gravar imagens de câmera de monitoramento, 02 celulares, 01 espingarda de pressão cal. 4,5, 01 máquina de lavar, 01 motor elétrico para barco, 44 libras, documentos pessoais, cartões bancários, R$ 2.500,00 reais em espécie, 01 microondas e alimentos.

Após o roubo, deixaram a chácara com todos os pertences e os dois veículos, e as vítimas ficaram no quarto sendo vigiadas por um dos criminosos, o qual inclusive, neste momento de vigia, ao telefone estaria conversando e pedindo confirmação de chegada dos automóveis em determinado local. Depois disso e da confirmação, trancou-as no quarto, que somente depois de certo tempo arrombaram a grade da janela e acionaram a Polícia Militar.

Quando saíram, os dois encontraram o cachorro da família morto. Os moradores foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis.