Bando armado rouba comércio platinense

À luz do dia em pleno centro da cidade

Exclusivo: Três elementos (imagens de capa e abaixo) armados invadiram uma loja de importados em torno de 11h15m deste sábado, dia 13, no centro de Santo Antônio da Platina. Armados, fizeram ameaças e conseguiram fugir em seguida levando principalmente celulares.

No momento do crime, havia pelo menos dez pessoas no conceituado estabelecimento comercial, todos se tornaram reféns.

Apesar do susto e do trauma, ninguém ficou ferido.

A principio parece ser o mesmo grupo que efetuou recente roubo em Ribeirão do Pinhal.

Mais detalhes a qualquer momento.