Bando invade casa e aterroriza AVÓS da prefeita de Quatiguá

Os três têm idade entre 20 e 22 anos e são da cidade



Exclusivo: José Parmezan, 87 anos,e sua esposa, Isdi Piratelo Parmezan, 82, avós maternos da prefeita Adelita Parmezan de Moraes, sofreram um trauma no final da tarde desta terça-feira, dia 20, em Quatiquá. Aconteceu na chácara da família próximo da Quejeira.

A Polícia Militar de Quatiguá foi acionada para diligência em crime de roubo em andamento, no Centro da cidade. A situação era de que três homens tentavam roubar uma casa na qual reside o casal de idosos. Eles quebraram a porta com objeto maciço (provavelmente um revólver) e anunciaram o assalto, nesse momento o bisneto das vítimas os trancou em outro cômodo da casa para protegê-los.

Diante da situação, os autores fugiram para que não fossem pegos. Os PMs foram até o local, porém as vítimas estavam abaladas e não souberam informar se levaram algum pertence, e então foram no encalço dos criminosos e conseguiram localizá-los num pasto perto de uma mata.

Um dos elementos tinha um canivete no bolso e um corte profundo no antebraço direito.

Os autores ainda tentaram se evadir, sendo que um deles efetuou disparos de arma de fogo. Os policiais revidaram a injusta agressão e ninguém ficou ferido. Logo em seguida, com o auxílio de populares, um dos envolvidos foi capturado. Na sequência, após diligências, os outros dois também foram encontrados.

Um dos elementos tinha um canivete no bolso e um corte profundo no antebraço direito.

Questionados, não indicaram onde estavam as armas. Realizada varredura, mas não encontradas porque a grande extensão percorrida, o capim alto e as condições do tempo impediram.

O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora e, na sequência, encarcerados na Cadeia de Londrina.

Procurada pelo Npdiario, a neta e chefe do executivo, Adelita, estava nervosa:

“Tive um dos piores momentos que poderia imaginar. Meus avós e meu primo foram vítimas de violência dentro de sua residência. Foram acuados, gravemente ameaçados e privados em sua própria casa por três indivíduos alterados, agressivos, violentos e armados. Meus avós, um casal de idosos com mais de 80 anos e movimentos limitados, foram socorridos a tempo pela nossa família e amigos, além da ajuda de policiais que estavam de folga e em serviço”, disse, adicionando: ” figuras já conhecidas e já auxiliadas pela prefeitura”.

Graças à bravura do primo dela, ao ver os três pularem o muro armados e encapuzados, correu para fechar as primeiras portas e conduziu as vítimas para se esconderem no quarto do fundo, onde os três sofreram graves ameaças. Os bandidos conseguiram arrombar a porta e tentaram entrar pela segunda porta que os protegia, não conseguiram devido a circunstâncias alheias à sua vontade, como a chegada do socorro.

“Meus avós e meu primo foram alvos de uma brutalidade inaceitável dentro de sua própria casa. Foram intimidados, ameaçados e mantidos reféns por três desalmados alterados. Essa é uma violência que não pode e não deve, ser tolerada!”, afirmou.

“Minha família foi vítima de uma atrocidade inimaginável, sendo mantida como refém em sua própria casa. É crucial que todos estejam cientes do que aconteceu para que esse crime não seja esquecido e para que medidas sejam tomadas para prevenir que outros sofram o mesmo destino”, prosseguiu.

“É absolutamente chocante e angustiante considerar que meus avós e meu primo poderiam ter sido tirados de nós para sempre. A violência que enfrentaram em sua própria casa poderia ter resultado em uma tragédia irreparável. É um pensamento terrível, mas que nos lembra da importância de agir com determinação para garantir que os responsáveis sejam responsabilizados e que medidas sejam tomadas para proteger a segurança e o bem-estar de todos”, finalizou.