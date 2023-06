Homem explode caixa do Sicoob mas não leva nada(assistam)

Invasão aconteceu hoje 2h30m da madrugada no centro

Por volta de 2h30m da madrugada deste sábado, dia 24, a agência da cooperativa de crédito Siccob, foi invadida por um homem na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina. Ele explodiu provavelmente com dinamite, mas não conseguiu levar o dinheiro, que se inutilizou com a detonação devido a tinta do caixa eletrônico.

A Assessoria de Imprensa da Polícia Civil do Paraná vai passar mais informações hoje mais tarde.

Polícia Militar chegou rapidamente, mas o elemento já tinha escapado.

Criminalística/Perícia estiveram na unidade. Realizados exames papiloscópica no local.

Ninguém se feriu.

Vizinho do Sicoob, o cartorário José Arthur Ritti contou ao Npdiario ter se assustado, “parecia terremoto, muito forte e balançou tudo… Acordei, levantei, vi a fumaça, mas não saí de casa, claro. Achei que eles poderiam estar no meu quintal”, afirmou ele, cuja residência tem um muro contíguo ao imóvel alvo dos ladrões.