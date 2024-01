Bando rouba carro de moça, CAPOTA mas é preso; família PEDE ajuda para a VÍTIMA

Quatro bandidos foram encarcerados, mas agrônoma não tem recursos para pagar FIES e dívida bancária de veículo perdido

Na noite de segunda feira (22), foi roubado de uma moça um Hyundai HB20 em Santa Mariana e os quatro indivíduos armados fugiram sentido Bandeirantes pela BR-369.

A PM bandeirantense montou então rapidamente uma equipe para interceptar a quadrilha no trevo do Santuário São Miguel Arcanjo, onde iniciou o monitoramento tático na PR-855, perto de um motel. O carro acabou capotando (foto). Na sequência, o veículo foi removido do local e entregue na delegacia de Polícia Civil.

Nesta terça-feira (24) Valéria Aparecida Sobrinho (fotos), 28 anos, natural de Abatiá e vítima dos assaltantes, conversou com o Npdiario. Ela é solteira, não tem filhos, estudou na Unopar e, apesar do trauma e da perda, não se feriu fisicamente, Trabalha e reside hoje em Santa Mariana.

Recém-diplomada em Agronomia, a jovem enfrenta as obrigações do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas). E também as mensalidade do dinheiro emprestado de banco para comprar o carro ano 2019.

Ela usava o veículo (que teve perda total e não tinha seguro) para o trabalho. Amigas e familiares, num gesto de solidariedade, pedem auxílio para reduzir os prejuízos. Toda contribuição será valorosa.