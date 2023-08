S. Antônio e Barra do Jacaré vencem JEPs

Ribeirão Claro e Carlópolis conquistaram segundas posições

A equipe B de Barra do Jacaré integra, a partir desde domingo, 27 , o seleto grupo de campeões dos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola fase Regional.

A equipe, comandada por Cleiton Penteado Calixto, construiu o placar na etapa inicial do jogo e resistiu até o fim aos ataques do bem entrosado time de Ribeirão Claro e conquistou, pela primeira vez, o título de Campeã Regional dos JEPs Bom de Bola 2023.

“Eles fizeram algo incrível”, disse Calixto, adicionando que “a equipe que foi a grande família do Colégio Maria F. Souza e a nossa comunidade”.

Carlópolis e Santo Antônio da Platina fizeram também no domingo a final dos Jogos Escolares do Paraná, fase Regional, disputado em Cambará. Duas equipes fortes, bem preparadas presentearam o público com um belo jogo de futebol.

Diversas chances de gols criadas pelos dois lados e no fim, o título teve que ser disputado nas penalidades. Nas cobranças de pênaltis, Santo Antônio da Platina converteu as três oportunidades enquanto Carlópolis apenas duas. O resultado foi 3×2 para os platinenses que comemoraram o título.

A jovem Ludmilla de Souza Domingues liderou Carlópolis enquanto os platinenses foram comandados Marcelo Corsini, auxiliados por Rosangela Medeiros Furtado, a Kuka,

A disputa do título aconteceu no Estádio João Pereira Lima e contou com um bom público (Reportagem: Roberto Francisquini/Circulando Aqui).

Os Jogos Escolares Bom de Bola, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pelo Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Secretaria de Estado do Esporte/Paraná Esporte (PRESP), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense do Desporto Escolar.