Barra do Jacaré sedia 8° Encontro do MDB

Deputado estadual Anibelli Neto reúne lideranças

Barra do Jacaré foi o palco do oitavo encontro regional do MDB, reunindo mais de 200 lideranças representando 17 municípios. O evento destacou-se como uma demonstração de força e união do partido na região.

O deputado estadual Anibelli Neto, presidente do partido, e o prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, coordenador regional, representaram a executiva estadual. Em seus discursos, enfatizaram os avanços do MDB em todo o Paraná, reforçando o compromisso do partido com o desenvolvimento e o progresso do MDB nos municípios.

A anfitriã do evento, Dona Zenilda, presidente municipal do MDB de Barra do Jacaré, deu as boas-vindas a todos os presentes. Ela ressaltou a importância de liderar um partido que está em crescimento, destacando a pré-candidatura do vereador Neguinho como vice-prefeito pelo MDB, como um sinal do fortalecimento do partido na região.

O pré-candidato Neguinho, por sua vez, enfatizou sua decisão de disputar a prefeitura na chapa com o pré-candidato Fabiano (PDT), expressando sua confiança na construção de uma parceria sólida. Segundo ele, essa união será fundamental para fazer Barra do Jacaré voltar a crescer e prosperar.

O encontro foi marcado por discursos inspiradores e pelo reforço da união e do compromisso dos emedebistas com o futuro dos municípios representados, demonstrando a força do MDB no cenário político regional.

O 9° Encontro Regional será realizado no dia 27 de junho, em Paranavaí.