Base avançada do SAMU em Santo Antônio da Platina

Expansão é resultado direto do trabalho do CISNORPI

O Norte Pioneiro segue colhendo os frutos de uma gestão integrada e comprometida com a saúde da população. E nesta quinta-feira (dia 15) foi oficialmente anunciada a instalação de uma nova base avançada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Santo Antônio da Platina, ampliando a estrutura de atendimento de urgência e emergência da região.

Com a inauguração, o consórcio passa a contar com 10 viaturas ativas, sendo 7 bases básicas e 3 avançadas, cobrindo de forma estratégica os municípios consorciados. A expansão é resultado direto do trabalho do CISNORPI (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), presidido pelo prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que tem se destacado pela forte atuação regional e investimentos assertivos na área da saúde.

“Desde que assumimos a gestão descentralizada do SAMU, em novembro de 2022, nosso compromisso tem sido ampliar o alcance e qualificar cada vez mais o atendimento oferecido à nossa população. Essa nova base é mais uma conquista com o apoio do deputado federal Pedro Lupion e com apoio do nosso governador Ratinho Junior”, destaca Palhares.

A descentralização do SAMU, agora sob comando do CISNORPI, tem se mostrado uma decisão estratégica e eficiente. A nova base em Santo Antônio da Platina representa não apenas uma melhoria logística no atendimento, mas também mais agilidade nos socorros prestados em casos graves, com equipes e frota renovada.

Marcelo Palhares também destacou o papel fundamental da parceria entre lideranças locais para concretizar o projeto. “Agradeço ao prefeito Gil Martins pelo apoio em Santo Antônio da Platina e parabenizo o diretor do SAMU, Nico Campos, pela condução técnica e comprometida dessa conquista”, disse.

MAIS INVESTIMENTOS – E as novidades não param por aí. O CISNORPI já anunciou que no próximo dia 18 de junho, o município de Ribeirão Claro será contemplado com mais uma base do SAMU, reforçando ainda mais a rede de atendimento na região. “Cada cidade está construindo sua estrutura, e juntos estamos fortalecendo o sistema de saúde de todo o Norte Pioneiro”, concluiu Palhares.

Com uma gestão marcada pela articulação regional e entregas concretas, Marcelo Palhares vem se consolidando como uma das principais lideranças políticas do Norte Pioneiro, com foco no desenvolvimento e no bem-estar das famílias da região.