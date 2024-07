Jacarezinho: basquete é campeão masculino

Nos Jogos Abertos do Paraná

A cidade de Ribeirão do Pinhal sediou a fase regional dos Jogos Abertos do Paraná. Jacarezinho se fez presente em diversas modalidades, entre elas com o basquetebol masculino. Na ocasião, a equipe JACAREZINHO BASKETBALL sagrou-se campeã, obtendo duas vitórias em confrontos contra Andirá e Santo Antônio da Platina.

Com isso, o técnico Edson Borba e o professor Jonathan Oliveira destacaram a relevância do jogo coletivo e a união da equipe, que fizeram total diferença em mais uma conquista ímpar, contando com o apoio da SMECE – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e demais patrocinadores.

A próxima fase dos JAPs acontecerá no mês de setembro, na cidade de Cornélio Procópio.