Batalhão apresenta Blake aos 9 meses

Da raça Belga Malinois está se acostumando com a corporação

Integrantes do grupo Operações com Cães estiveram na Companhia de Operações com Cães, ocasião em que foi recebida pela equipe de treinamento e instrução, em Jacarezinho.

Na oportunidade, foi entregue à equipe do 2º BPM(Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho) u, Pastor Belga Malinois, o nome do é Blake, de nove meses (fotos).

O filhote passou a integrar o plantel do Canil Setorial e será treinado para ser aplicado em buscas de pessoas desaparecidas, bem como na captura de marginais escondidos e/ou fugitivos. Dessa forma, amplia-se o apoio prestado pela equipe em toda a sua área de responsabilidade, além de Unidades Policiais vizinhas e forças de segurança coirmãs.

Para dar suporte aos policiais, os instrutores da Companhia de Operações com Cães realizaram treinos específicos de busca de pessoas.

Os cães dessa raça são originários de Malines, na Bélgica, onde foram criados para pastorear. Atualmente, porém, vêm sendo bastante utilizados pelas forças policiais, graças à sua obediência, capacidade de multitarefas e por ser muito leal a quem ama.

A raça é considerada a mais antiga entre os pastores belgas e a única com uma pelagem relativamente curta. São companheiros intensos, inteligentes e atléticos, que necessitam de doses grandes de exercícios para gastar a energia.

Quando acostumados desde cedo com a exposição a muitas pessoas, visões, sons e experiências diferentes tendem a ser tornar um adulto com excelentes habilidades sociais e confiante para cumprir as tarefas que lhe forem dadas.