Batalhão da PM troca de Comando dia dois

Cerimônia será na manhã da próxima quinta-feira

O tenente-coronel Emerson Castelo Branco Oliveira (fotos) sairá do comando do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho após quase dois anos e quatro meses. Ele assumiu no lugar do coronel Luiz Francisco Serra, que foi para a Reserva, em novembro de 2020.

A transmissão oficial do cargo será realizada às dez horas do dia dois de março (quinta-feira que vem) no Auditório do Senac de Jacarezinho.

O major Márcio Jaquetti, que já foi comandante da 4ª Cia em Santo Antônio da Platina e é o atual subcomandante do 2º BPM, será o substituto.