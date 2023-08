Bate e arremessa extintores de incêndio

PRE de Cornélio Procópio atendeu ocorrência

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Cornélio Procópio atendeu acidente nesta semana com vítima na PR-160.

Um Iveco/Daily, com placas de Santo Antônio da Platina, conduzido por rapaz (29 anos) pela rodovia, quando no Km 56 perdeu o controle e chocou-se contra árvore.

No momento, como transportava extintores de incêndio, estes foram arremessados e atingiram um VW/Gol, com placas de Cornélio Procópio, que estava estacionado às margens da via devido a outro acidente. Seu proprietário, 40 anos, não teve ferimentos. Já o motorista do Iveco, sim, e foi encaminhado ao Hospital.