Em Barra do Jacaré, colide em barranco

Com Fiat Palio no trecho entre Andirá

Um motorista de 53 anos perdeu o controle do Fiat/Palio (placas de Andirá) e colidiu contra barranco às margens da rodovia, lado direito, sentido seu tráfego. Aconteceu no KM 363 da PR-092 nesta segunda-feira, dia dez, em Barra do Jacaré.

Com ferimentos, foi encaminhado pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para a Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá

O tempo estava bom em pista simples e reta.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.