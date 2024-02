Batida fere piloto de moto em Wenceslau

PRE de Santo Antônio da Platina atendeu



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente no fim de semana na PR-092, em Wenceslau Braz.

Uma Honda/BIZ, de Paraguaçu Paulista-SP, conduzida por adolescente (17 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Siqueira Campos a Wenceslau Braz, e no Km 251 colidiu contra um Fiat/Palio, de Wenceslau Braz, no momento em que cruzava a pista.

O piloto teve ferimentos graves, sendo encaminhado ao hospital brazense, e o condutor (50 anos), não se feriu.