Bêbado bate em Van escolar, FOGE mas é preso em SAP (vídeo)

Polícia Militar teve que controlar o homem porque estava drogado e agressivo

O condutor (embriagado) de um Fiat Palio de cor vermelha atravessou a preferencial e colidiu contra uma Van escolar (com alunos no momento do acidente) e fugiu do local sem prestar socorro. Aconteceu em torno de 12h40m desta terça-feira, dia 28, no centro platinense.

Um motociclista flagrou a ação (perto do Laboratório Ximenes, na esquina da avenida Oliveira Motta e rua Rio Branco) e fez o monitoramento tático, avisando a Polícia Militar.

A corporação encontrou o veículo no bairro Aparecidinho II próximo a uma boca de venda de entorpecentes. Ao perceber a viatura, o motorista tentou – mesmo com o carro danificado – empreender fuga, não obedecendo ordem de parada.

Mas, os PMs fizeram a abordagem na sequência sendo que o elemento não acatou a ordem, sendo necessário o emprego de força para contê-lo. Acabou algemado e colocado no camburão por estar muito agressivo.

Encaminhado à 4ª Companhia para procedimentos e na sequência para a Delegacia de Polícia Civil, preso em flagrante.

Desobediência, Resistência, Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e Conduzir automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Possivelmente estava sob efeito de drogas e bebidas sendo encontrado um cachimbo para uso de crack. O Palio apreendido, por estar em dia foi liberado depois para a irmã dele.

O pai de uma das meninas (de três anos) que estava na Van, criticou o indivíduo, “poderia ter causado uma tragédia, havia várias crianças que poderiam ter se ferido gravemente”, comentou.

A Van transportava aluno(a)s da Escola Judah, localizada na Rua 13 de Maio, próxima ao local,