Provoca batida e é preso em Rib. Claro

Na rotatória no trajeto entre Chavantes (SP)



Neste fim de semana, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente na PR-151, em Ribeirão Claro.

Uma Honda/CG 125, de Ribeirão Claro, conduzido por homem (41 anos), trafegava pela Rodovia no sentido de Chavantes (SP) à Ribeirão Claro, onde no Km 13, na rotatória com a PR-431, colidiu transversalmente contra um VW/Voyage, de Ribeirão Claro, dirigido por jovem (28 anos).

O piloto teve ferimentos leves, sendo encaminhado ao Hospital de Ribeirão Claro, além disso, com resultado de 0,75mg/l em teste de etilômetro.

Portanto, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil Jacarezinho após receber alta.