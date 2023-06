Bêbado sai da pista com VW/Polo em Santana do Itararé; três amigos fogem

Aconteceu em torno de 1h45m da madrugada deste domingo

Cerca de 1h45m da madrugada deste domingo, dia 18, o condutor de um VW/Polo 1.6 (placas de Santana do Itararé) perdeu o controle da direção e saiu da pista no KM 113 da PR-151, no entroncamento com a PR-422 (sentido decrescente), em Santana do Itararé.

O rapaz de 19 anos, sem ferimentos, encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz.

Uma passageira de 20 anos não se machucou. Já uma amiga dela e outros dois acompanhantes chegaram a ser atendidos e encaminhados ao Hospital Municipal local, porém fugiram na sequência sem se identificarem.

A moça também levada à delegacia devido o mesmo crime previsto no Artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Acidente simples, em nível e reta.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.