Bêbados batem carros e SÃO encarcerados em Ribeirão do Pinhal

Unidade Operacional da PRE de Ibaiti atendeu a ocorrência

Conforme dados colhidos no local, o Fiat Palio (placas de Jataizinho/PR) transitava pela PR-218 no sentido Jundiaí do Sul e ao atingir o Km 88, acabou se envolvendo na batida tipo abalroamento transversal, em uma curva, com a VW Saveiro (placas de São Paulo/Capital). Aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 23, em Ribeirão do Pinhal.

Condutores (respectivamente de 59 e 52 anos) submetidos ao teste de alcoolomia e diante dos resultados que evidenciaram a situação, realizadas duas prisões em flagrante por embriaguez ao volante. Ambos foram conduzidos até a cadeia local.

Pista Simples em curva, declive e sem chuva.

A PRE recebeu apoio no local de policiais militares do Destacamento de Ribeirão do Pinhal.