Bebedeira em BAR termina com morte

Na madrugada deste domingo

Na madrugada deste domingo (29), um homem foi morto violentamente a facadas na cidade de Wenceslau Braz,. Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, o caso aconteceu próximo ao Bar da Neiva, e as causas do crime ainda devem ser investigadas.

De acordo com as informações, os dois indivíduos envolvidos, o criminoso e a vítima, estavam bebendo juntos no bar, até o momento em que a proprietária fechou o estabelecimento.

Após ter fechado o bar, a proprietária testemunhou um dos homens esfaqueando a vítima. Frente a isso, a equipe de socorro foi acionada, mas ao chegar no local constataram que já se encontrava em óbito.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, o criminoso havia roubado cerca de R$ 200.

O homicida foi encontrado pelos policiais com a arma e com o dinheiro roubado. A pessoa identificada como André(foto), sendo que o sobrenome não foi divulgado. (Fonte: Folha Extra).